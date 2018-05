Polícia detém três mulheres que usavam véu islâmico em Paris

Kenza Drider, uma das manifestantes presas durante o protesto

PARIS - A Polícia francesa deteve nesta segunda-feira, 11, três mulheres com véu islâmico diante da catedral de Notre Dame, no centro de Paris, segundo a Efe.

A detenção aconteceu durante uma manifestação contra a proibição do uso do véu islâmico em locais públicos na França, medida que entrou em vigor nesta segunda-feira. O país é o primeiro no mundo a banir o uso do véu.

A manifestação reuniu um número indeterminado de pessoas diante da catedral. Um porta-voz policial assegurou que as detenções não foram pela vestimenta das mulheres, mas porque os manifestantes não tinham permissão para protestar.

A associação que convocou os protestos afirmou que tinha pedido as autorizações necessárias, mas que a prefeitura não atendeu à sua solicitação. Uma das detidas ia ler um manifesto quando foi levada por vários agentes que a acompanharam a um furgão policial, onde estavam as outras duas mulheres. A polícia também deteve alguns dos membros da associação que convocou os protestos.

Kenza Drider, uma das detidas, tinha chegado a Paris nesta manhã, vinda de Avignon, no sul do país, com a intenção de participar da manifestação e de um programa de televisão. Ela, que tem 32 anos e é mãe de quatro filhos, afirmou que sua intenção não era provocar, mas mostrar que esta lei vai contra a liberdade individual. Kenza foi a única mulher que compareceu perante os parlamentares franceses quando preparavam a lei que entrou em vigor hoje.

Lei

A proibição do uso do véu em qualquer local público, inclusive na rua, começa a ser aplicada nesta segunda-feira no país em virtude de uma lei que impõe multas e cursos de cidadania às infratoras, além de condenações.

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, alegou que os véus aprisionam as mulheres e seu uso contraria valores seculares da França como a dignidade e a igualdade.

A lei adotada definitivamente no mês de outubro do ano passado contou com amplo apoio popular. O período fixado para o início da aplicação das sanções foi de seis meses.

O objetivo da medida é impedir que qualquer pessoa cubra o rosto nos espaços públicos e, para isso, quem usar a burca ou qualquer outra vestimenta que cubra o rosto terá que pagar multa de 150 euros. Estimativas do governo francês apontam que cerca de duas mil usam véu no país.

Além disso, quem obrigar uma mulher a utilizá-la terá que pagar multa de 60 mil euros e poderá ser condenado a até dois anos de prisão.

Líderes muçulmanos na França concordam que o Islã não exige que as mulheres cubram seus rostos, porém afirmam que muitas se sentem desconfortáveis com a proibição do uso do véu.

