Polícia dispersa manifestação no Bahrein Manifestantes e forças se segurança do Bahrein entraram em confronto ontem no subúrbio de Sanabis, a oeste de Manama, capital do reino. O governo regido por uma monarquia sunita, apoiado pela Arábia Saudita, tem enfrentado protestos de xiitas, que compõem a maioria da população.