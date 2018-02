Polícia dispersa manifestantes no Nepal A polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo e utilizou porretes hoje para dispersar cerca de 30.000 manifestantes pró-democracia que protestavam contra a monarquia pelo quarto dia consecutivo. Mais de 20 manifestantes ficaram feridos na mobilização de hoje. Os ativistas utilizaram tijolos e placas de trânsito para se defender do avanço das tropas de choque. Os protestos são organizados pelos seis maiores partidos políticos nepaleses, que lutam pela restauração da democracia. Os cerca de 30.000 manifestantes participaram de uma passeata pelo centro de Katmandu para repudiar uma decisão antidemocrática do rei Gyanendra. Ele substituiu um governo democraticamente eleito para instalar outro leal à monarquia. Também houve violência nos primeiros três dias de protestos. Choques entre policiais e manifestantes deixaram dezenas de pessoas feridas desde quinta-feira.