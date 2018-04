Polícia dissolve manifestação pró-indiana na Malásia

A Polícia da Malásia usou jatos de água e gás lacrimogêneo para dissolver uma manifestação não autorizada, organizada por ativistas da minoria indiana, informou a imprensa local. Cerca de 60 pessoas - entre elas dois dirigentes do grupo Hindraf (Ação pelos Direitos dos Hindus) - foram detidas pelas forças de segurança sob a Lei de Segurança Interior (ISA). Esta nova legislação contempla penas de até dois anos de prisão sem julgamento prévio, com a possibilidade de prorrogar este período indefinidamente, a quem colocar em perigo, segundo as autoridades, a estabilidade da nação. Quatro líderes do Hindraf continuam detidos desde novembro do ano passado em aplicação da ISA por terem organizado um grande protesto em Kuala Lumpur para denunciar a perseguição racial que sofrem por parte das autoridades. O ato previa exigir do primeiro-ministro, Abdullah Ahmad Badawi, um maior respeito aos direitos da minoria indiana, mas a Polícia declarou ilegal a manifestação e levantou barricadas ao longo do percurso para impedir que os ativistas chegassem ao Parlamento.