Polícia diz que pacote em Washington não era bomba

A porta-voz da polícia do Capitólio, sargento Kimberly Schneider, disse que o pacote foi considerado suspeito após ser detectado por um cão farejador. Segundo ela, investigadores escanearam o pacote com raio X e foi confirmado que não se tratava de uma bomba.

Ainda não se sabe se medidas adicionais de precaução haviam sido tomadas em razão do ataque ocorrido no sábado no Arizona, onde um jovem matou seis pessoas e deixou outras 14 feridas, dentre elas a deputada democrata Gabrielle Giffords. As informações são da Associated Press.