Polícia do Azerbaijão detém 65 manifestantes A polícia do Azerbaijão deteve neste domingo 65 manifestantes que protestavam por mais democracia no país do Cáucaso. O governo proibiu uma manifestação programada para ocorrer na capital, Baku, mas centenas de manifestantes se reuniram em pontos diferentes da cidade e marcharam pelas ruas, gritando "liberdade" e pedindo o fim do governo autoritário do presidente Ilham Aliyev. Segundo a polícia, 25 dos detidos foram liberados rapidamente após serem advertidos, mas os outros permanecem detidos e serão processados.