Polícia do Congo prende líder da oposição rebelde A polícia do Congo prendeu o líder da coalizão rebelde baseada na província de South Kivu, segundo informou Désiré Kyakwima, assessor do governo, nesta segunda-feira. Gustave Bagayamukwe Tadji, líder da União de Forças Revolucionárias do Congo (UFRC), foi preso no domingo próximo ao lago Tanganyika, ao sul da capital da província, Bucavu.