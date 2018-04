Polícia do Egito fecha acesso às pirâmides para turistas As forças militares do Egito fecharam o acesso para os turistas às pirâmides nas cercanias do Cairo, em meio à onda de protestos no país em favor da renúncia do presidente, Hosni Mubarak. Um importante arqueólogo egípcio, Zahi Hawass, enquanto isso, disse à rede de televisão estatal neste sábado que estava "seriamente preocupado" com a segurança do Museu Egípcio. Prédios vizinhos eram destruídos pelo fogo na noite de sexta-feira e Hawass disse temer que eles desabem e danifiquem o museu, que abriga em seu acervo tesouros do rei Tutancâmon.