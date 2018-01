Polícia do Irã dispersa protesto contra execução A polícia iraniana lançou bombas de gás lacrimogêneo contra um grupo de pessoas que protestava contra uma execução pública, informou hoje o jornal Nowruz. O protesto, ocorrido quarta-feira em um bairro da zona sudoeste de Teerã, começou depois que a família de uma vítima de assassinato negou-se a aceitar um apelo de familiares e amigos do assassino para que a vida dele fosse poupada. Vali Hezarasb, que foi sentenciado à morte pelo assassinato de Behrouz Vahabian, foi executado por enforcamento no mesmo campo de futebol em que ele cometeu o crime no ano passado. A execução de Hezarasb ocorreu depois que a Suprema Corte confirmou o veredito de morte. De acordo com as leis islâmicas do Irã, a família da vítima tem o direito de perdoar um assassinato ou pedir para que o assassino seja executado.