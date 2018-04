Polícia do Irã entra em confronto com manifestantes A polícia iraniana arremessou bombas de gás lacrimogêneo e usou canhões de água para dispersar milhares de manifestantes hoje em Teerã, que foram às ruas exigir uma nova eleição presidencial, segundo fontes que acompanhavam os protestos. O confronto acontece após o governo do Irã ter ameaçado responder com dura repressão se manifestantes da oposição fossem às ruas novamente, desafiando abertamente o supremo líder do país.