Polícia do Irã usa gás e tiros para dispersar protesto A polícia antidistúrbio iraniana atacou hoje centenas de manifestantes com gás lacrimogêneo e fez disparos para o alto a fim de dispersar um protesto no centro de Teerã. Testemunhas contaram que helicópteros sobrevoavam a área da Praça Haft-e-Tir, enquanto aproximadamente 200 manifestantes se reuniam. Porém, centenas de policiais rapidamente encerraram o ato e dispersaram os grupos, inclusive os de poucas pessoas. A Guarda Revolucionária do Irã fez uma dura advertência aos manifestantes sobre a repressão aos protestos.