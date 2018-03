Polícia do Iraque captura suposto líder da rede Al-Qaeda

Forças do Exército e da polícia do Iraque capturaram um suposto líder da rede terrorista Al-Qaeda numa área a sudoeste de Bagdá, informou a agência de notícias independente iraquiana "Aswat al-Iraq". A agência, que cita fontes das forças de segurança, disse que o chefe extremista foi preso durante uma batida na tarde de sexta-feira, 19, em al-Yusufiya. A localidade fica a cerca de 70 quilômetros a norte de Hilla, capital da província de Babel. As fontes, que preferiram manter o anonimato, não identificaram o terrorista. Ele teria sido capturado graças a "informações dos serviços secretos". A província de Babel, de população mista sunita e xiita, fica no "triângulo da morte", onde a resistência iraquiana e a Al-Qaeda são mais ativas, com freqüentes confrontos sectários. O braço iraquiano da Al Qaeda assumiu os atentados mais graves cometidos no país nos últimos quatro anos.