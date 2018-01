Polícia do Nepal contém protesto contra rei e prende 300 A polícia do Nepal lançou bombas de gás lacrimogêneo e usou bastões contra ativistas pró-democracia que desafiaram neste sábado a proibição de protestos na capital contra o rei. Pelo menos 300 pessoas foram presas e mais de 50 ficaram feridas. Os manifestantes, que gritavam frases como "abaixo a autocracia, queremos a democracia", enfrentaram a polícia. O rei Gyanendra, que destituiu o governo e tomou o poder há um ano. As autoridades proibiram manifestações alegando que elas poderiam ser usadas pelos rebeldes comunistas para lançar ataques.