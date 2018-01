Polícia do Paquistão diz ter encontrado corpo de jornalista A polícia paquistanesa diz ter encontrado os restos do jornalista norte-americano Daniel Pearl, quatro meses após o seqüestro do correspondente do Wall Street Journal, informou no final da tarde desta quinta-feira a rede de televisão americana CNN. Segundo a CNN, a polícia do Paquistão encontrou um cadáver em um campo próximo a cidade de Karachi, seguindo pistas de três seqüestradores confessos do jornalista. A identificação do corpos ainda não foi confirmada. Daniel Pearl, de 38 anos, era correspondente para Ásia do jornal de Wall Street Journal e foi seqüestrado há cerca de quatro meses no Paquistão. Depois de algumas semanas de ameaças, os seqüestradores degolaram Pearl em frente as câmaras.