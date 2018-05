Polícia do Paquistão encontra 10 corpos de soldados do país sequestrados

ISLAMABAD - Os corpos de dez membros das forças de segurança paquistanesa que tinham sido sequestrados por supostos rebeldes foram localizados nesta segunda-feira, 9, na região tribal de Orakzai, informaram fontes oficiais.

Membros da guarda de fronteira (FC, na sigla em inglês), os corpos dos dez soldados que lutam contra os talibãs no noroeste paquistanês foram encontrados em uma área ao norte de Orakzai, de acordo com uma fonte militar consultada pela Agência Efe.

O Exército paquistanês e a guarda de fronteira realizam há semanas uma operação militar contra os talibãs em Orakzai e outros pontos do oeste paquistanês próximos à fronteira afegã.

No fim de dezembro, um combate em Orakzai deixou soldados feridos e dezenas foram feitos reféns, conforme fontes oficiais citadas pelas emissoras de TVs paquistanesas.

Os confrontos com os insurgentes se concentraram nos últimos meses no triângulo formado por Orakzai, Khyber e Kurram, porta de entrada estratégica às fortificações talibãs da região tribal do Waziristão.

Há quatro dias, os corpos de outros 15 membros da guarda de fronteira que tinham sido feitos reféns foram achados no Waziristão, em um incidente similar ao desta segunda-feira.

O movimento talibã paquistanês (TTP, sigla em urdu), que reúne os grupos rebeldes do país, informou que a ação foi uma represália às ofensivas do Exército no noroeste.