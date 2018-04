Polícia do Paquistão impede Bhutto de visitar magistrado deposto A polícia paquistanesa impediu no sábado a líder oposicionista Benazir Bhutto de visitar o deposto chefe de Justiça em sua casa, onde ele é mantido desde que um estado de emergência foi imposto semana passada, disseram testemunhas. Bhutto, que também foi mantida em prisão domiciliar na sexta-feira, tentou se aproximar da casa do ex-chefe de Justiça Iftikhar Chaudhry, mas a polícia estacionou dois caminhões no caminho para bloquear sua passagem. Após impor um estado de emergência e suspender a Constituição semana passada, depois de enfrentar manifestações do poder Judiciário e o aumento da violência de militantes, Musharraf afastou a maioria dos juízes do país e os têm substituído.