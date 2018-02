Polícia do Paraguai reprime novos protestos Manifestantes contrários ao governo e a polícia voltaram a entrar em choque no Paraguai, apesar do país estar sob estado de emergência decretado ontem pelo presidente Luiz Gonzalez Macchi para conter a onda de protestos. Sob o estado de emergência, os manifestantes não ocupam mais as ruas da capital Assunción, mas a polícia continua enfrentando a resistência de outros protestos em outras partes do país. Hoje, a polícia obrigou manifestantes que bloqueavam uma estrada no sul da cidade de Encarnación a recuarem e remprimiu outro protesto numa rodovia a cerca de 150 milhas a nordeste da capital. Não foram registrados feridos nesses confrontos. Na segunda-feira, duas pessoas morreram em confrontos com a polícia em Ciudad del Este, cerca de 250 milhas ao sul da capital, onde a polícia e soldados lançaram bombas de gás e atiraram balas de borracha contra manifestantes que gritavam slogans contra o governo. Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas e cerca de 200 pessoas foram presas durante os protestos de ontem.