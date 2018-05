Polícia do Reino Unido prende 12 por suspeita de terrorismo

LONDRES - A polícia britânica anunciou nesta segunda-feira, 20, a prisão de 12 homens em três cidades por envolvimento em um suposto plano de ataques terroristas no país.

O subcomissário John Yates, mais graduado funcionário britânico na luta contra o terror, afirmou que os suspeitos foram detidos em Londres, em Stoke-on-Trent (no centro da Inglaterra) e em Cardiff, no País de Gales.

Yates acrescentou que os suspeitos serão interrogados sob suspeita de terem tramado atos terroristas. Segundo ele, as prisões eram necessárias para garantir a segurança pública.

O subcomissário não revelou detalhes do suposto plano, mas afirmou que as detenções ocorreram após uma grande operação na qual participaram oficiais de distintas cidades e com um grande planejamento. As informações são da Associated Press.