Polícia do Sri Lanka invade escritório de opositor A polícia invadiu hoje o escritório do candidato derrotado à presidência do Sri Lanka, Sarath Fonseka, e deteve 15 funcionários, informou o advogado do político. O governo do país alega que Fonseka, ex-chefe do Exército e principal candidato da oposição, estava planejando um golpe e o assassinato do presidente Mahinda Rajapaksa. A disputada eleição foi realizada nesta semana.