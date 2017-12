Polícia dos EUA descobre drogas escondidas em móveis domésticos A polícia do Estado de Massachusetts anunciou a descoberta de grandes quantidades de drogas em móveis da empresa Home Depot, que comercializa produtos domésticos. Um porta-voz da polícia disse que um empreiteiro encontrou dois pacotes de maconha, de cerca de 20 quilos cada um, num armário de banheiro comprado numa loja da empresa em Tewksbury. O valor da droga foi calculado em US$ 145 mil. Segundo a polícia, incidentes semelhantes aconteceram em outras regiões do Estado. A rede de televisão CNN informou que, em outro local do oeste de Massachusetts, um bombeiro encontrou em um móvel três quilos de cocaína e 20 quilos de maconha, num valor de US$ 250 mil. Dennis Peterson, detetive-chefe de Tewksbury, disse que os pacotes deveriam ser interceptados no centro de distribuição da empresa. O encarregado de receber a droga aparentemente não estava no local no dia em que chegaram os móveis, ou se confundiu com um erro na marcação. A empresa emitiu um comunicado dizendo que está cooperando na investigação das autoridades.