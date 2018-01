Polícia dos EUA procura suspeito de assassinato transmitido pelo Facebook

WASHINGTON - A polícia do estado de Ohio, nos Estados Unidos, alerta moradores da região para as buscas de um homem suspeito de matar a tiros um idoso e postar o vídeo do assassinato no Facebook. Steve Stephens, de 37 anos, é procurado pelo crime de homicídio qualificado pela morte de Robert Godwin, de 74, neste domingo, 16, na cidade de Cleveland.

Em comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira, 17, as autoridades locais advertiram também os moradores dos estados próximos da Pensilvânia, Nova Iorque, Indiana e Michigan, para onde o homem pode ter fugido

O Facebook confirmou que o suspeito usou a rede social para fazer uma transmissão ao vivo durante o dia, mas não no momento do homicídio. Em outro vídeo publicado, Stephens declara que já havia matado 13 pessoas. / AP