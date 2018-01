Polícia dos EUA vai entrevistar estrangeiros As autoridades policiais vão solicitar entrevistas voluntárias a cerca de 3 mil estrangeiros, com vistas a continuar a coletar informações úteis para a luta antiterrorista, anunciou o secretário de Justiça, John Ashcroft, nesta quarta-feira. Durante uma visita ao escritório do procurador-geral para o distrito de Virgínia, que vai tratar de vários casos importantes de terrorismo, Ashcroft disse que as entrevistas da segunda fase serão semelhantes às 5 mil realizadas no início de novembro. O diretor da CIA, George Tenet, disse, nesta terça-feira que 1,3 mil pessoas ligadas à rede al-Qaeda, de Osama bin Laden, foram presas em 70 países, depois dos ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos. Leia o especial