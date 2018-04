Polícia é culpada ao pôr londrinos em risco no caso Jean Charles A polícia londrina foi considerada culpada na quinta-feira de colocar o público em risco no caso da morte do brasileiro Jean Charles de Menezes, confundido com um homem-bomba e morto por policiais dentro de um trem do metrô em 2005. O eletricista, que tinha 27 anos, levou sete tiros na cabeça no dia 22 de julho de 2005. O chefe da polícia londrina, Ian Blair, disse na quinta-feira que não vai renunciar ao cargo por causa da condenação. A Polícia Metropolitana da capital inglesa foi multada em 175 mil libras (364 mil dólares) e terá de pagar as custas do processo no valor de 385 mil libras, pois foi considerada culpada de violar regras sanitárias e de segurança que exigem que ela proteja o público. A promotoria acusou a polícia de um erro "escandaloso e catastrófico" no julgamento, que aconteceu na Corte Criminal Central de Old Bailey, em Londres, em um processo bastante incomum usando as leis sanitárias e de segurança no trabalho contra uma corporação policial. Não houve punição individual para os policiais envolvidos no caso. O Ministério Público decidiu no ano passado que não havia provas suficientes para acusar ninguém individualmente por crimes, decisão fortemente criticada pela família de Jean Charles. A morte do eletricista aconteceu um dia depois de um ataque frustrado a bombas contra o sistema de transporte londrino. Duas semanas antes, um plano bem-sucedido havia matado 52 pessoas em trens do metrô e em um ônibus de Londres. A polícia disse que a operação foi equivocada, mas que não violou nenhuma lei. Os promotores afirmaram que a polícia como organização cometeu sim um crime ao pôr o público em perigo -- primeiro por permitir que um homem que acreditavam ser um suicida com uma bomba embarcasse em um trem do metrô, e depois por disparar sete vezes à queima-roupa contra sua cabeça. Há quem afirme que não faz muito sentido obrigar a polícia, financiada pelo dinheiro do contribuinte, a pagar multas de volta para o Tesouro. O julgamento custou milhões de libras. Jean Charles morava no mesmo prédio que um dos acusados, Hussein Osman. Policiais que vigiavam o prédio seguiram o brasileiro em dois trajetos de ônibus sem pará-lo, até que ele chegasse ao metrô. Especialistas em armamentos foram mandados às pressas para a estação com quatro horas de atraso, quando oficiais do comando se convenceram de que Jean Charles era Osman. Durante o julgamento, a polícia foi acusada de modificar fotos de Jean Charles e de Osman para que os dois ficassem mais parecidos. Osman foi preso este ano acusado de participação nos ataques frustrados de 21 de julho de 2005.