Polícia e estudantes entram em confronto em Uganda Novos confrontos entre a polícia de Uganda e estudantes foram registrados hoje em Kampala, capital do país. Numa província do oeste de Uganda os distúrbios envolveram policiais e partidários da oposição, um dia depois de combates semelhantes terem deixado 57 feridos. Opositores protestam contra o aumento do custo de vida e o que chamam de má governança do presidente Yoweri Museveni. A polícia entrou em confronto ontem com opositores que jogavam pedras em vários subúrbios de Kampala.