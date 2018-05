Polícia e estudantes se enfrentam em Roma

Contra reforma. Italianos foram até a sede do Parlamento para protestar.

ROMA - Novos enfrentamentos foram registrados nesta terça-feira, 14, entre estudantes e a polícia da Itália em frente à sede do Senado, no centro de Roma.

Os agentes de segurança investiram contra os estudantes, que tentaram furar o cordão policial em torno da sede do Senado. Os manifestantes atiraram pedras, paus e baldes de tinta contra a casa legislativa no dia em que o primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, recebeu voto de confiança no Parlamento e confirmou sua permanência no poder.

Vários estudantes ficaram feridos e outros foram detidos pela polícia. Além disso, a polícia enfrentou jornalistas e cinegrafistas que estava no local para registrar e reportar os confrontos.

Os protestos ocorrem contra uma reforma da educação que estudantes e professores dizem que darão ao setor privado muita influência e envolvimento no sistema público de ensino universitário. Segundo eles, os cortes no orçamento para a educação reduzem o número de vagas para os universitários.

Invasões

Em Palermo, cerca de 500 estudantes universitários e secundários bloquearam o aeroporto Falcone-Borsellino em protesto contra a reforma universitária do governo de Berlusconi, que se encontra em tramitação parlamentar.

Os estudantes, indicaram fontes locais, chegaram às pistas do aeroporto após burlar os sistema de segurança do local. Antes de deixar o recinto, o jovens lançaram panfletos nos quais chamavam os investidores de "ladrões e mafiosos".

Em Milão, cerca de cem estudantes invadiram o prédio da Bolsa de Valores para protestar contra a reforma.