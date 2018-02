A polícia da Índia reprimiu com bombas de gás lacrimogêneo um protesto em Srinagar, na região da Caxemira, nesta sexta-feira, 2. Centenas de manifestantes lançaram pedras e enfrentaram os oficiais após as tradicionais orações de sexta, durante a manifestação conta as violações de direitos humanos das Forças de Seguranças indianas. Fotos: Dar Yasin, da Associated Press