Polícia e radicais islâmicos trocam tiros em Riad Um tiroteio irrompeu nesta noite entre forças de segurança e radicais islâmicos procurados na capital da Arábia Saudita, informa duas estações de TV do mundo árabe. A rede Al-Arabiya, citando testemunhas, disse que diversos agentes do governo ficaram feridos na troca de tiros, no bairro Rei Fahd. Ainda não foi possível confirmar a informação com as autoridades. Segundo a Al-Arabiya, explosivos estocados na casa onde moravam dois homens procurados explodiram, atraindo forças policiais, e o tiroteio se seguiu. A TV Al-Jazira também reporta o tiroteio em Riad, mas diz que ainda não há informações sobre vítimas. Um grupo de oposição ao governo saudita, baseado em Washington, afirma que há reféns no local do tiroteio.