Polícia egípcia usa canhões de água e balas de borracha conta manifestantes

CAIRO - Milhares de egípcios enfrentam a polícia em em protestos contra o regime autoritário do presidente Hosni Mubarak nesta sexta-feira, 28. Segundo testemunhas, a polícia tenta impedir a manifestação utilizando canhões de água e balas de borracha nos manifestantes, que revidam com pedaços de pedras.

No Cairo, o líder democrático Mohamed ElBaradei também se juntou aos manifestantes durante as rezas de sexta-feira e protestos. Na capital, os protestos se concentram perto da sede do governo.

Os manifestantes, que se encontram principalmente no Cairo, Mansoura, Suez, Aswan e Alexandria, gritam "abaixo Hosni Mubarak", pisando em cartazes com o rosto do mandatário, que está no poder a mais de 30 anos.

As agências internacionais relatam grande policiamento em todo o centro da capital egípcia, na entrada de pontes ao longo do Nilo e outros importantes pontos, com tropas de segurança equipadas com escudos e capacetes.