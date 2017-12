Polícia encontra 12 corpos em bairro xiita de Bagdá A Polícia iraquiana encontrou neste domingo 12 corpos, entre eles o de uma mulher, no bairro xiita de Shula, no oeste de Bagdá, informaram fontes policiais. Segundo as fontes, os corpos tinham marcas de tiro na cabeça e sinais de tortura. Com esta nova descoberta, chega a 19 o número de corpos encontrados neste domingo no Iraque. Fontes policiais da localidade de Faluja, a oeste de Bagdá, confirmaram anteriormente que as forças de segurança tinham encontrado os corpos de três soldados iraquianos na estrada de Carma, a nordeste de Faluja. A Polícia iraquiana tinha anunciado anteriormente a descoberta de quatro corpos, com as mãos atadas e com os olhos vendados em Suwera, ao sul da capital.