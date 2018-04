Polícia encontra 15 corpos decapitados Os corpos decapitados de 15 homens foram encontrados ontem em um centro comercial da cidade de Acapulco, um dos principais destinos turísticos do México. A informação foi revelada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Guerrero, no sul do país. A principal suspeita é que as vítimas tenham sido mortas e decapitadas por gangues ligadas aos cartéis da droga, que travam uma dura batalha entre si para controlar a costa mexicana do Pacífico, rota para levar drogas à Costa Oeste dos EUA e trazer armas ao México.