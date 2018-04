Polícia encontra 15 corpos decapitados no sul do México

O governo tem usado o Exército para combater os cartéis de droga

A polícia mexicana encontrou neste sábado 15 corpos decapitados na cidade litorânea de Acapulco, no sul do país.

As vítimas, jovens entre 15 e 25 anos, estavam atrás de um shopping center. Segundo as autoridades, foram deixadas ali por membros de um cartel de drogas que luta pelo controle do tráfico na região.

Mais de 300 mil pessoas foram mortas no país desde 2006 em episódios violência ligados ao narcotráfico.

Policiais afirmaram que descobriram os corpos ao irem ao local para atender um chamado de um carro que estaria pegando fogo. Ao chegarem nos arredores do shoppnig Acapulcos's Plaza, encontraram outros veículos abandonados e os jovens decapitados.

Cartéis rivais

De acordo com a imprensa local, ao lado dos corpos foram encontradas mensagens assinadas por Joaquin 'El Chapo' Guzmán, líder do cartel Sinaloa e um dos traficantes mais procurados do México.

Nos bilhetes, haviam frases ameaçando grupos rivais ao Sinaloa.

Acapulco é uma das áreas do México onde o tráfico de dorgas é controlado pelo cartel La Família Michoacana, um dos mais violentos do país.

Imagem ameaçada

O repórter da BBC no país Julian Miglierini afirma que a cidade, que se tornou um destino turístico popular nos anos 70 e 80, tem presenciado um crescimento acentuado de crimes ligados aos cartéis.

Segundo Miglierini, enquanto o governo insiste em que a cidade continua um local seguro para turistas, muitos temem que a reputação de Acapulco já esteja totalmente destruída pela violência.

O presidente Felipe Calderón afirma que sua estratégia de colocar milhares de soldados para combater os cartéis de drogas vem dando resultado e, assim, reduzindo a influência dos traficantes.

No entanto, críticos do presidente afirmam que os cartéis estão, na verdade, se tornando mais violentos e que não houve redução no envio de cocaína e outras drogas para os Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.