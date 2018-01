Polícia encontra 17 corpos nas ruas de Bagdá A polícia iraquiana informou nesta segunda-feira, 26, que encontrou 17 corpos em vários locais de Bagdá, aparentemente de vítimas da violência religiosa que atinge o país há mais de um ano, segundo fontes policiais. As fontes explicaram que os corpos apareceram com os olhos vendados, as mãos atadas, com sinais de tortura e marcas de bala na cabeça. A polícia acrescentou que os corpos foram levados ao hospital para serem identificados, já que, como ocorre habitualmente, apareceram sem documentos. A aparição de corpos em valetas das estradas, tanto em Bagdá como em outras cidades, se transformou em um fenômeno cotidiano há treze meses. A violência sectária explodiu no Iraque em fevereiro de 2006, após um atentado contra um mausoléu xiita situado na cidade de Samarra, 125 quilômetros ao norte de Bagdá.