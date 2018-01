Polícia encontra 30 corpos com sinais de tortura em Bagdá A polícia iraquiana achou nas últimas 24 horas os corpos de 30 pessoas com sinais de tortura e marcas de bala na cabeça em diversas partes de Bagdá, segundo fontes policiais. As fontes informaram que as vítimas apareceram amarradas e com os olhos vendados. Os corpos foram levados ao necrotério para identificação. O Ministério da Saúde anunciou que o número de cadáveres achados na capital nos últimos sete dias chega a 158. A violência sectária, que já causou a morte de milhares de pessoas no Iraque, começou em 22 de fevereiro de 2007, após um atentado a um templo xiita na cidade de Samarra, no norte do país.