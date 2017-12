Polícia encontra 53 corpos com sinais de tortura em Bagdá A polícia iraquiana achou nas últimas 24 horas 53 corpos com sinais de tortura em diferentes bairros de Bagdá, informaram neste domingo fontes policiais iraquianas. Pelo menos 45 corpos foram encontrados na zona de Al Karj, na margem oeste do rio Tigre, enquanto os restantes estavam em Rasafa (leste). O achado dos 53 cadáveres coincide com a realização da conferência de reconciliação, inaugurada no sábado em Bagdá e que conclui neste domingo seus trabalhos, com a participação de representantes das diferentes facções políticas e religiosas do país. A polícia informa quase diariamente o achado de corpos de pessoas assassinadas em supostas ações de violência sectária, desencadeada depois do ataque de fevereiro contra um mausoléu xiita em Samarra, ao norte de Bagdá.