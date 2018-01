Polícia encontra bombas caseiras em 3 estados dos EUA Bombas caseiras foram encontradas em caixas de correio nos estados americanos de Nebraska, Iowa e Illinois, e já provocaram ferimentos leves em seis pessoas. Os explosivos contidos em tubos eram acompanhados de propaganda antigovernamental e uma nota advertia que haveria mais "chamadas de atenção?. Em Nebraska, foram encontradas hoje duas bombas artesanais. Ontem, oito explosivos foram localizados, dos quais seis explodiram, ferindo seis pessoas, entre as quais, segundo o FBI, quatro são carteiros. Outras seis bombas foram encontradas em Illinois e Iowa, mas as autoridades federais ainda não sabem dizer se apenas uma pessoa é a responsável ou se há várias envolvidas. O tom das mensagens encontradas, segundo a polícia, é de natureza um pouco confusa. Para os policiais, pode-se pensar em alguém em estado de loucura. Mas depois do atentado de 11 de setembro, as autoridades não podem permitir-se qualquer explicação. O agente especial do FBI, Jim Bogner, convidou qualquer possível responsável a colocar-se em contato com a agência federal. "Queremos assegurar a esta pessoa que ela terá nossa atenção e que queremos compreender a situação, pois aparentemente ela tem alguns ressentimentos", disse Bogner.