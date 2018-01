Polícia encontra corpo de homem que divulgou assassinato pelo Facebook

WASHINGTON - O criminoso que ficou conhecido como "assassino do Facebook" foi encontrado morto na cidade de Erie após uma rápida perseguição policial na manhã desta terça-feira, 18, informou a polícia do Estado americano da Pensilvânia.

Steve Stephens, que no domingo matou com um tiro um idoso escolhido ao acaso em Cleveland, Ohio, e divulgou o vídeo do assassinato na rede social Facebook, foi achado morto em seu veículo com um ferimento de bala provavelmente causado por ele mesmo, escreveu a polícia local em sua conta no Twitter.

As forças de segurança federal e de vários Estados começaram a procurar Stephens no domingo temendo que ele continuasse a matar pessoas escolhidas ao acaso como prometeu em outro vídeo posterior ao assassinato.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Steve Stephens foi visto nesta manhã por integrantes da Polícia Estatal da Pensilvânia no condado de Erie. Após uma breve perseguição, Stephens se suicidou com um tiro", informou a corporação pela rede social Twitter.

A polícia de Erie confirmou que Stephens foi encontrado no mesmo Ford Fusion branco com o qual fugiu no domingo, após matar Robert Godwin, de 74 anos.

As forças de segurança de cinco Estados, incluindo a Pensilvânia, estavam em alerta e contavam com a ajuda do FBI, que tinha prometido uma recompensa de US$ 50 mil por informações que levassem à captura.

Stephens, de 37 anos e morador de Cleveland, tinha escrito em sua conta no Facebook antes do assassinato que queria matar e em suas mensagens culpava a ex-namorada, que identifica como Joy Lane, pelas atrocidades que planejava cometer.

Apesar de dizer que tinha matado outras pessoas e pensava em continuar com os assassinatos, as autoridades não têm indícios que Stephens tenha cometido mais homicídios.

Membros da família da vítima disseram à CNN que perdoavam o assassino. "Não quero que esse homem morra, quero que compareça ante a Justiça", afirmou seu filho Robby Miller. "Uma coisa que quero dizer é que perdoarei (o assassino)", acrescentou.

Este crime lembra o caso de um duplo homicídio em Chicago transmitido ao vivo pelo Facebook em fevereiro que chocou o país. / EFE , REUTERS e AFP