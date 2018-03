Polícia encontra corpo de uma criança em Chicago O corpo de uma criança negra, ainda não identificada, foi encontrado hoje pelos policiais que buscam o sobrinho desaparecido da atriz Jennifer Hudson. Policiais que investigam a morte da mãe e do irmão da atriz, encontrados mortos na última sexta-feira, foram enviados ao local. Segundo o instituto de medicina legal do condado de Cook, que abrange a região oeste de Chicago, o corpo foi encontrado no interior de um veículo utilitário. O sobrinho de sete anos da atriz está desaparecido desde sexta-feira, quando os corpos de Darnell Donerson, de 57 anos, mãe de Jennifer, e seu irmão, Jason Hudson, de 29 anos, foram encontrados na casa da família. A polícia local iniciou então as buscas pelo menino e estava em busca de um veículo utilitário branco. O Departamento de Polícia de Chicago ainda não se pronunciou sobre o assunto. A atriz, premiada com o Oscar e com o Globo de Ouro por sua atuação no filme Dreamgirls, ofereceu recompensa de US$ 100 mil para que o menino fosse devolvido. Julian é filho da irmã de Jennifer, Julia Hudson.