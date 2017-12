Polícia encontra dez corpos no sul do Iraque A polícia encontrou dez corpos em Latifiya, cidade a 40 quilômetros de Bagdá, e investiga se eles são de dez xiitas desaparecidos no último final de semana, disse à polícia a agência de notícias Reuters nesta quarta-feira. As forças de segurança iraquianas tentam localizar os desaparecidos desde que foram feitos reféns, no sábado. De acordo com as autoridades, os xiitas também poderiam estar entre as 100 e 130 pessoas capturadas na terça-feira, o que configuraria o maior seqüestro em massa da história do Iraque. Latifiya é uma área conhecida como o "Triângulo da Morte", em função dos inúmeros ataques de insurgentes sunitas contra xiitas no trajeto entre a capital às cidades de Najaf e Kerbala, no sul, bem como às forças americanas.