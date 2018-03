Polícia encontra em bar vestígios de toxina usada contra espião

SALISBURY, REINO UNIDO - Vestígios da neurotoxina utilizada para envenenar o ex-espião russo Serguei Skripal e sua filha Yulia foram encontrados no restaurante de Salisbury, no sudeste da Inglaterra, em que ambos almoçaram antes de serem socorridos, e em um bar da cidade, informou ontem a polícia. As autoridades de saúde recomendaram que centenas de pessoas que estiveram no local lavem as roupas que usaram para evitar contaminação.

De acordo com a polícia, o ex-agente duplo – que tinha sido preso na Rússia por colaborar com a inteligência do Reino Unido – foi encontrado com a filha em um banco em frente ao centro comercial onde fica o restaurante, duas horas após a refeição. “Fomos informados que houve alguns traços de contaminação por agente nervoso no pub Mill e no restaurante Zizzi, em Salisbury”, declarou a médica-chefe do hospital que atende as vítimas, Sally Davies.

As autoridades médicas afirmaram que não há risco imediato de contaminação para quem passou pelos estabelecimentos, mas há uma pequena chance de que pequenas quantidades da substância tenham entrado em contato com as roupas, ainda estejam ativas e contaminem pessoas pela pele. “Há um risco muito, muito pequeno de contaminação”, afirmou a vice-diretora médica do serviço de saúde britânico, Jenny Harries.

O bar e o restaurante permaneciam interditados ontem, e a polícia não sabia informar quanto tempo os estabelecimentos deverão continuar fechados. A agência Reuters presenciou movimentação de soldados usando máscaras antigás em um estacionamento da cidade.

De acordo com a emissora de TV britânica BBC, itens do restaurante Zizzi, incluindo uma mesa, foram retirados do estabelecimento e destruídos. Moradores de Salisbury estão receosos com a possibilidade de contaminação.

Um policial que socorreu Skripal e sua filha Yulia também foi intoxicado. Pai e filha continuam internados na UTI em estado grave, mas apresentam quadro de saúde estável. O policial está consciente, em condição grave mas estável. A polícia britânica não informou qual agente neurotóxico foi usado no envenenamento. / REUTERS