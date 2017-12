Polícia encontra explosivos antes da cúpula do Mercosul A polícia argentina anunciou ter encontrado 40 kg de explosivos na região da fronteira com Brasil e Paraguai, onde se realizará, em 7 e 8 de julho, um encontro de cúpula do Mercosul. Segundo o inspetor de polícia Felix Godoy, os explosivos foram encontrados perto do Parque Nacional Iguazu, na província de Misiones. Não há informes de que alguém tenha sido preso. Godoy não respondeu se as autoridades argentinas acreditam que os explosivos têm alguma relação com o encontro do Mercosul.