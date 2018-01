Polícia encontra granadas perto da Embaixada dos EUA em Beirute A polícia libanesa encontrou três granadas de mão não detonadas dentro de uma sacola, deixada numa rua que dá acesso à Embaixada dos Estados Unidos em Beirute. As granadas foram encontradas ontem, a meio quilômetro do complexo fortificado em Aukar, um bairro na zona norte da capital do Líbano. Sob condição de anonimato, oficiais contaram que policiais patrulhavam a região quando viram um objeto suspeito sendo jogado de uma Mercedes ocupada por três homens, que fugiram. As investigações já foram iniciadas, mas não há mais informações sobre o caso.