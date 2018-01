Polícia encontra milhões em investigação de roubo histórico Detetives que investigam o caso sobre o roubo recorde de 53 milhões de libras esterlinas (US$ 92 milhões) na Inglaterra, encontram vários milhões em um armazém na região sudeste de Londres. Segundo informe da polícia desta sexta-feira, os policiais invadiram o armazém e encontraram várias sacolas cheias de notas, as autoridades não souberam precisar a quantia exata. Ladrões armados, disfarçados de policiais, invadiram uma empresa de segurança na última quarta-feira em um dos maiores roubos da história da Inglaterra. Ninguém ficou ferido durante a sofisticada ação, que envolveu duas equipes de assaltantes que mantiveram o gerente da empresa e sua família presos enquanto retiravam o dinheiro do depósito da empresa Securitas Cash Management Ltd, 50 quilômetros ao sul de Londres. Um homem de 43 anos foi preso no local e está sendo interrogado pela polícia. Outra suspeita no caso, Lea John, de 33 anos, também está sob investigação, acusada de conspiração para cometer roubo, afirmou o departamento de polícia de Kent. Uma quarta pessoa envolvida compareceu ao tribunal e foi mantida sob custódia. Jetmir Bucpapa, de 24 anos, somente confirmou seu nome, idade e endereço e afirmou ter entendido as acusações. Ele não pediu fiança e ficará detido até 13 de março. A polícia continua interrogando um homem de 33 anos, preso na segunda-feira depois de receber permissão da corte para estender sua detenção por mais 24 horas. Ele não foi identificado e ainda não foi intimado oficialmente. Outras três pessoas acusadas no caso compareceram pela primeira vez ao tribunal na quinta-feira. O vendedor de carros, Stuart Royle, de 47 anos, e Kim Shackletona, de 39, estão sob custódia até a audiência do dia 13 de março. Outro vendedor de carros, John Fowler, de 57 anos, foi acusado de conspiração no roubo em Tonbridge e do seqüestro do gerente Colin Dixon, sua esposa Lynn e seu filho de nove anos. Ele foi descrito pelos jornais britânicos como um milionário que se orgulhava de ser um veterano de guerra e é dono de uma fazendo perto de Tonbridge, região que foi o foco das buscas da polícia.