Polícia encontra nove cadáveres na Califórnia A polícia encontrou nove cadáveres dentro de uma casa e prendeu um suspeito na Califórnia. Sete crianças, uma mulher e um adolescente foram encontrados mortos debaixo de um monte de roupas. O crime foi descoberto na tarde de ontem, após um telefonema revelando a existência de uma disputa familiar referente à custódia de menores, segundo informou o chefe de polícia Jerry Dyer. Duas mulheres chamaram a polícia para denunciar que um homem havia se fechado com seus filhos dentro da casa e se negava a devolvê-los. As autoridades prenderam Marcus Wesson, de 57 anos, que saiu caminhando da casa, banhado de sangue. Wesson se rendeu após a chegada do comando policial. Os cadáveres foram encontrados num dos quartos, pouco depois da prisão. As mulheres disseram para a polícia que haviam dado a custódia dos meninos a Wesson dois anos atrás e tentaram retomá-los na quinta-feira, de acordo com o policial. A polícia não relatou a ocorrência de disparos ou ruídos estranhos antes que Wesson se entregasse e ainda investigam a causa das mortes e a relação de Wesson com as vítimas.