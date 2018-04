Polícia encontra objeto suspeito próximo à Casa Branca A polícia e o serviço secreto dos EUA estão investigando um objeto suspeito encontrado em um parque próximo à Casa Branca. A polícia de Washington informou que o objeto foi encontrado no Parque Lafaiete, mas não deu qualquer outra informação sobre o assunto, nem mesmo porque o objeto foi considerado suspeito. As informações são da Associated Press.