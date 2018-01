Polícia encontra vários corpos após tiroteio em bairro residencial na Suíça

BERLIM- A polícia da Suíça informou neste domingo que várias pessoas foram encontradas mortas após tiros serem ouvidos na pequena cidade de Wuerenlingen, no norte do país. Segundo testemunhas, o tiroteio aconteceu por volta das 23h (horário local) de sábado. Na sequência, a polícia foi chamada e encontrou os corpos dentro e fora de uma casa em um bairro residencial.

Todas as vítimas eram adultos. A polícia diz que está trabalhando para identificar os corpos e os possíveis motivos da chacina. Wuerenlingen tem apenas 4,5 mil habitantes e fica perto da fronteira com a Alemanha. Fonte: Associated Press.