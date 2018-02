Polícia enfrenta manifestantes na Irlanda do Norte Militantes católicos mascarados atacaram policiais e manifestantes protestantes durante as paradas da Ordem de Orange no feriado de 12 de julho, o dia mais conturbado do calendário norte-irlandês. Os católicos atiraram garrafas, pedras e tijolos contra o cordão policial e na direção da Crumlin Road, em Belfast, por onde centenas de protestantes ligados à Ordem de Orange voltavam para casa após participarem de uma manifestação que reuniu mais de 10.000 pessoas. Os protestantes pegaram algumas pedras e jogaram de volta enquanto os policiais, protegidos por escudos e capacetes, lutavam para manter os dois grupos religiosos afastados. Num determinado momento, protestantes que acompanhavam a marcha dos homens de Orange viram-se frente a frente com manifestantes católicos. Os grupos trocaram socos na calçada até a intervenção da polícia. Os católicos também entraram em choque com a polícia em Springfield Road, na zona oeste de Belfast. Oficiais de polícia conduziram veículos blindados na direção de uma multidão de cerca de 500 pessoas e dispararam rajadas de balas de borracha. Após cerca de uma hora de tensão nas ruas da capital norte-irlandesa, a polícia informou que 10 policiais foram tratados por ferimentos de diversas intensidades. O número de policiais feridos é bem inferior ao do ano passado, quando 113 agentes de segurança saíram feridos apenas dos choques registrados na Crumlin Road. "De certa forma, estou satisfeito pelo fato de as coisas terem acontecido da forma mais pacífica possível", disse o comandante da polícia de Belfast, Alan McQuillan. Segundo ele, altos oficiais do Exército Republicano Irlandês (IRA, por sua sigla em inglês) merecem o crédito por terem conseguido controlar seus comandados.