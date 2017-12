Polícia espanhola apreende 4,5 toneladas de cocaína A polícia espanhola aprendeu 4,5 toneladas de cocaína, a bordo d barco de pesca senegalês South Sea, e prendeu cerca de 20 pessoas, incluindo a tripulação, após seis meses de investigações. O barco foi detido no fim de semana a 80 milhas náuticas de Lisboa, quando se dirigia para a Espanha. O barco foi levado para o porto de Villagarcia de Arousa, no noroeste da Espanha, onde o esquadrão anti-drogas encontrou, com a ajuda de cães farejadores, cerca de 150 pacotes de cocaína escondidos nos porões. ?É uma operação anti-drogas muito importante, tanto em termos de quantidade da droga apreendida quanto no número de pessoas presas?, disse Gonzalo Robles, chefe do Plano Nacional Contra Drogas da Espanha. Na mesma operação, a polícia deteve 14 pessoas na região noroeste espanhola, a Galícia. E são previstas mais prisões, segundo o oficial. A Espanha, especialmente a Galícia, é o maior ponto de entrada da cocaína transportada da América do Sul e África para a Europa.