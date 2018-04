Polícia espanhola apreende 'cocaína negra' do Brasil A polícia espanhola apreendeu 16,5 quilos de cocaína que haviam sido manipulados com produtos químicos para camuflar a droga como um material parecido com borracha, informou nesta segunda-feira o Ministério do Interior. A droga estava escondida em malas de viagem. A operação, que resultou na prisão de duas mulheres, localizou uma droga "inodora, praticamente imperceptível e que não reage positivamente aos testes habituais", que teria alcançado um valor de mercado de um milhão de euros. A "cocaína negra" se camufla no fundo de bolsos, malas, ombreiras ou tiras acolchoadas de mochilas, segundo o comunicado. As duas detidas haviam embarcado no Brasil com escala em Lisboa e deixaram suas malas na capital portuguesa. Elas pediram à companhia aérea que enviasse as bagagens em um vôo posterior e fizesse a entrega em um hotel diferente ao que elas estavam hospedadas. A polícia seguiu o périplo das malas até que as duas mulheres as pegaram no hotel e voltavam para o local onde estavam hospedadas quando foram detidas e a droga localizada.