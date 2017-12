Polícia espanhola apreende três toneladas de cocaína A polícia espanhola invadiu uma embarcação de bandeira inglesa, nesta madrugada, e apreendeu em torno de 3,3 toneladas de cocaína, cujo valor está estimado em 30 bilhões de pesestas (US$ 171 milhões). O barco estava a 3,862 quilômetros ao sul do arquipélago das Ilhas Canárias e a 17 quilômetros das costa de Lome, capital do país africano Togo. Sete pessoas, incluindo quatro do Chile e uma de Portugal, Holanda e França foram presas. O homem holandês foi apontado como o ?cabeça? do grupo. A cocaína era da Colômbia e seria levada a Espanha e outras partes da Europa. Em fevereiro, a polícia espanhola fez sua maior apreensão de cocaína até hoje - cinco toneladas - encontrados em outro barco inglês, nas proximidades das Ilhas Canárias.