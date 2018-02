Polícia espanhola detém 4º suspeito de pertencer à Al-Qaeda A polícia espanhola informou nesta quarta-feira que deteve outro suspeito de ligação com a rede terrorista Al-Qaeda, durante uma operação contra um grupo com sede na Espanha que pode ter desempenhado um importante papel nos ataques terroristas de 11 de setembro do ano passado nos Estados Unidos. Kamal Hadid Chaar, de origem síria, mas com cidadania espanhola, foi preso em sua casa de Madri, disse a polícia em um comunicado, acrescentando que no momento analisa os documentos encontrados na residência do suspeito. Ontem, três suspeitos de pertencer à Al-Qaeda foram detidos na Espanha. Um deles possuia fitas de vídeo de lugares conhecidos dos Estados Unidos, como a ponte Golden Gate, em São Francisco, a Torre Sears, em Chicago, a ponte de Brooklyn e o World Trade Center, ambos em Nova York. Segundo a polícia espanhola, Chaar, conhecido também como Abou Nour, era sócio de Abdalrahman Alarnaout Abu-Aljer, um dos detidos ontem, e trabalhava no levantamento de fundos destinados à Al-Qaeda. Chaar pertencia à célula da Al-Qaeda encabeçada por Imad Yarkas, este detido pelas autoridades espanholas em novembro do ano passado. O número do telefone de Yarkas foi encontrado no apartamento de Hamburgo (Alemanha) onde vivia o seqüestrador suicida Mohamed Atta.